İşçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan tıra çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

İşçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde’de meydana gelen kazada işçileri taşıyan O.A. idaresindeki işçi servisi, iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan D.Ö. idaresindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

