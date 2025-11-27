HABER

İşçilerin kaldığı binayı ateşe verdi: Çarşaflarla camdan böyle kurtuldular!

İçerik devam ediyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden işçi Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verdi. Yangın nedeniyle 4 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Polis, kaçan Rahmi Ö.'yü arıyor.

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında, Darıca ilçesi Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bölgedeki firmalara, inşaat, kargo taşıma gibi beden gücüne dayalı işçi tedariği sağlayan aracı firmada çalışan Rahmi Ö., parasını alamadığını öne sürerek fenalık geçirdi.

Kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken Rahmi Ö., daha sonra yaklaşık 30 işçinin kaldığı pansiyon olarak kullanılan binanın en alt katındaki daireyi ateşe verip, kaçtı. Binadaki işçiler, dumanları fark edip dışarıya çıktı. 4 işçinin dumandan etkilendiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan Rahmi Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İŞÇİLERİN BAĞLADIKLARI ÇARŞAFLARLA YANGINDAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verip kaçtığı olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın sırasında binanın üst katlarında kalan işçilerin birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtulduğu anlar yer aldı.

İşçilerin kaldığı binayı ateşe verdi: Çarşaflarla camdan böyle kurtuldular! 6Kaynak: DHA

