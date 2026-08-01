'İşgal' olarak niteleyip uyardı: "Başımıza tam olarak bu gelecek"

İspanya'nın Cueta kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay tüm dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Deniz ve kara yoluyla 80 bin nüfuslu bölgeye yaklaşık 50 binden fazla Fas uyruklu kişi girdi. Avrupa umutlarıyla geldikleri Cueta'dan geri ülkelerine gönderilen mültecilerden sonra Avrupa ülkeleri İspanya'ya sert tepkilerde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da İspanya'da yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Cueta'da Fas sınırından yaşanan göçmen akınında bilanço ağırlaştı. İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, geçiş sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği ifade edildi. Ölümlerin boğulma ve Tarajal dalgakıranını geçmek için yaşanan izdiham sonucu yaşandığı aktarıldı.

Yaklaşık 50-60 bin düzensiz göçmenin sınırı aşarak Cueta'ya girmesi nedeniyle dalgakırana yerel saatle 07.50'de 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kurmaya başlandığı kaydedilmişti.

"ŞEHİR HENÜZ NORMALE DÖNMEDİ"

Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, 84 bin nüfuslu şehirdeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Sınırda yaşanan olay nedeniyle bu şehirde hayat altüst oldu. İnsanların geri dönüşü tatmin edici bir şekilde başladı, ancak sürecin tamamlanması gerekiyor. Şehir henüz normale dönmedi" ifadelerini kullandı.

İspanyol makamları, yaklaşık 50 ila 60 bin düzensiz göçmenden 48 bin 300'ünün 48 saat içinde sınırdan geri gönderildiğini açıklamıştı.

TRUMP: "BU BİR İŞGAL"

ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında Ceuta'daki görüntülere değindi.

Görüntülerle ilgili Trump, "Bu tam anlamıyla bir işgal gibi görünüyor. Eğer Cumhuriyetçiler seçilmezse yaklaşan ara seçimlerden sonra bizim de başımıza tam olarak bu gelecek, hatta daha da kötüsü" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır