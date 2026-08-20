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Işıkta aniden şerit değiştiren araca, otomobil çarptı

Düzce’de kırmızı ışıkta aniden şerit değiştiren araca arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Işıkta aniden şerit değiştiren araca, otomobil çarptı

Kaza Aziz Yıldırım Bulvarı Zabıta Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çay Mahallesi istikametinden otogar istikametine giden S.E. idaresindeki araç, zabıta kavşağındaki ışıklarda aniden şerit değiştirince aynı istikamette giden E.Ü. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sebebi ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde sürücü E.Ü. ve Zonguldak plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.Y.,’ye olay yerinde ilk müdahale yapılması sonrasında hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Öte yandan kaza bölgede bulunan işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Aniden şerit değiştiren araca arkadan gelen aracın çarptığı kayda girdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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