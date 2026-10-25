Isınan balatalar önce lastikleri sonra kamyonu yaktı

Konya-Antalya D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi’ndeki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve İbradı birimleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya D-687 kara yolunda Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mustafa Demircan’ın kullandığı odun yüklü kamyon, Beydiğin Mahallesi’nde bulunan tarihi Kargıhan karşısına geldiğinde bir anda arka tarafından yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve İbradı birimleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır