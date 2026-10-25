HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isınan balatalar önce lastikleri sonra kamyonu yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde odun yüklü kamyon, balataların ısınması nedeniyle tekerlerinden başlayarak yandı.

Isınan balatalar önce lastikleri sonra kamyonu yaktı

Konya-Antalya D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi’ndeki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve İbradı birimleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya D-687 kara yolunda Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mustafa Demircan’ın kullandığı odun yüklü kamyon, Beydiğin Mahallesi’nde bulunan tarihi Kargıhan karşısına geldiğinde bir anda arka tarafından yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve İbradı birimleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilis’te dron destekli trafik denetimiKilis’te dron destekli trafik denetimi
Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıAdıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.