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Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi kesişiminde üzerinde Ö.B.G. idaresindeki motosiklet ile A.Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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