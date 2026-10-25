Aydın yağışlı havanın etkisi altına girecek

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da yarından itibaren görülecek olan yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Görülecek olan yağışlarla birlikte vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır