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Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’da Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıya göre, 26 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuşadası, Söke ve Didim çevrelerinde ise yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 26 Ekim Pazartesi saat 05.00’te başlayarak 27 Ekim Salı saat 03.00’e kadar etkili olması bekleniyor. Uyarıda sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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