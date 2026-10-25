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Osmaniye’de yem yüklü tır alev aldı, itfaiye ekipleri söndürdü

Osmaniye’de seyir halindeyken yangın çıkan yem yüklü tırın sürücüsü, alevleri fark edince kupayı dorseden ayırarak yangının büyümesini önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Osmaniye’de yem yüklü tır alev aldı, itfaiye ekipleri söndürdü

Yangın, Düziçi-Osmaniye otoyolu Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yem yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak kupayı dorseden ayırdı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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