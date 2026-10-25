Balık tutarken göle düşen genç boğuldu

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla göl kıyısında balık tutan Müslüm U., dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan genç, ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve su altı polisleri sevk edildi. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde Müslüm U.’nun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır