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Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü

Konya’nın Karapınar ilçesinde fren ustası, tırın körüğünün altında tamirat yaptığı esnada patlama meydana geldi. Ustanın patlamayı hafif sıyrıklarla atlattığı olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Sanayi Sitesi’nde fren servisi işleten Halis Demircan, arızalanan tırın tamirini yapmak için aracın körüğünün altına girdi. Tamir çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle büyük gürültü yaşanırken, sesi duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar panikle olay yerine geldi. Demircan, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Demircan’ın tırın altında çalıştığı sırada aniden meydana gelen patlama ve çevredeki kişilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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