İşiniz tehlikede olabilir! Uzman isim uyardı: “2030’da bu meslekler sona erecek”

Yapay zekânın mesleklere etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin işlerde yapay zekânın kolaylıkla işlem gerçekleştirebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kırık, "Fiziksel işlerde ve insanla doğrudan temas gerektiren mesleklerde risk daha düşük. En riskli işler tekrar eden ve standart işleri içeren meslekler. Sekreterlik, veri girişi, çağrı merkezi, bazı muhasebe ve çevre işleri bu grupta yer alıyor" dedi.

GAZETECİLİK VE ÖĞRETMENLİK ORTA RİSKLİ

Prof. Dr. Kırık, "Araştırmalar gösteriyor ki bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla etkileniyor. Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre 22 ile 25 yaş arasındaki genç çalışanlar, yapay zekâya duyarlı şekilde yüzde 6 oranında risk taşıyor" diye konuştu. Bazı mesleklerin tamamen yok olmayacağını ancak yapay zekâ desteğiyle dönüşeceğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Orta riskli işler tamamen kaybolmayacak ancak bazı görevlerde yapay zekâ desteği görülecek. Bu meslekler öğretmenlik, gazetecilik, pazarlama ve benzeri olarak yer alıyor. Düşük riskli işler ise yapay zekânın kolay kolay yerine getiremeyeceği işler. Burada başta doktorluk, hemşirelik, psikolojik danışmanlık, sanatçılık ve el becerisi gerektiren mesleklerde insan dokunuşu, yaratıcılık ve empati hala önemini koruyor" diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ NELERİ YAPABİLİYOR, NELERİ YAPAMIYOR?

Prof. Dr. Kırık, yapay zekânın şu an için tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız yapabildiğini, veri analizleri gerçekleştirebildiğini, bazı rutin kararları alıp basit içerikler üretebildiğini belirtti. Prof. Dr. Kırık, "İnsan gibi düşünmek, hissetmek, empati kurmak, yaratıcı işler yapmak, belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermek gibi konularda yapay zekâ sınıfta kalıyor. Esnek fiziksel beceri gerektiren işleri de yerine getiremiyor" dedi.

'GELECEK, İNSAN VE YAPAY ZEKÂNIN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI BİR DÖNEM OLACAK'

Yapay zekânın bazı işleri dönüştürürken yeni fırsatlar da yarattığını söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Yapay zekâ destekli pozisyonlar verimliliği artırıyor ve bazı alanlarda yeni iş imkanları doğuruyor. Önemli olan çalışanların dijital becerilerini geliştirmesi, yaratıcı ve insan odaklı yeteneklerini güçlendirmesi. Teknolojiyi bir tehdit değil, bir araç olarak görmek gerekiyor. Gelecek insan ve yapay zekânın birlikte çalıştığı bir dönem olacak. Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayan ise risk altında olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Türkiye'nin bu dönüşümü yakından takip ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, "2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında yapay zekâ uzmanlarının yetiştirilmesi, araştırma ve girişimciliğin desteklenmesi, kaliteli verinin artırılması ve sosyoekonomik uyumun hızlandırılması hedeflendi. Bu stratejiler TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi gibi kurumlar tarafından yürütülüyordu. Ayrıca 2025-2029 Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ile öğretim programları güncellenecek, öğretmenlere yapay zekâ destekli eğitimler verilecek, dijital içerik üretimi teşvik edilecek. Bu adımlar eğitim alanında dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Kısacası Türkiye yapay zekâ alanında önemli bir dönüşüm sürecinde. Bu süreç hem fırsatları hem de zorlukları içeriyor" diye konuştu.

'2030'DA YAPAY ZEKÂ KULLANMAYAN MESLEKLER SONA ERECEK'

5 yıl içerisinde yapay zekâ kullanımının artacağına dikkati çeken Prof. Dr. Kırık, "Gelecek; insan ve yapay zekânın birlikte çalıştığı bir dönem olacak. Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayanlar ise mesleklerini kaybedecek. Tabii ki şu unutulmamalı, bütün mesleklerde yapay zekâ etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekâyı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün. Ama her zaman insana ihtiyaç var olacak, çünkü yapay zekâyı üreten ve geliştiren de insanın ta kendisi" dedi. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır