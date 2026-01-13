HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Isınmak için girdiği araçta yanarak ölmüştü: Kirasını ödemeyince evden atmışlar!

Kağıthane’de soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan otomobile giren kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kişinin 66 yaşındaki Cemal Ertürk olduğu tespit edildi. Yaşanan olayın altından adeta bir dram çıktı. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Isınmak için girdiği araçta yanarak ölmüştü: Kirasını ödemeyince evden atmışlar!

Yürek burkan olay, 4 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi soğuk havadan korunmak için tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Isınmak için girdiği araçta yanarak ölmüştü: Kirasını ödemeyince evden atmışlar! 1

Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağrıldı. Otomobilin yaklaşık 1 aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi.

Isınmak için girdiği araçta yanarak ölmüştü: Kirasını ödemeyince evden atmışlar! 2

EVDEN KİRASINI ÖDEYEMEYİNCE ÇIKARILMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside ölen kişinin Cemal Ertürk olduğu tespit edildi.

Isınmak için girdiği araçta yanarak ölmüştü: Kirasını ödemeyince evden atmışlar! 3

Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. Ertürk’ün cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas’ın Zara köyünde toprağa verildi.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonuAfyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonu
Zayıflama iğneleri beyin dalgalarını baskılıyormuş!Zayıflama iğneleri beyin dalgalarını baskılıyormuş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane boşanma ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.