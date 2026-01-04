HABER

Isınmak için girdiği otomobil mezarı oldu! İstanbul'da kahreden olay

İstanbul'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken kahreden bir olay yaşandı. Yanmaya başlayan bir otomobilde can veren kişinin otomobile ısınmak için girdiği ortaya çıktı.

Acı olayın adresi İstanbul'un Kağıthane ilçesi. Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

TAMİRHANE ÖNÜNDE PARK HALİNDEYDİ

Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki sanayi sitesinde, bir tamirhane önünde park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖN KOLTUKTA CESET BULUNDU

Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, ekiplerin yaptıkları incelemede ön koltukta bir erkek cesedi bulundu.

Polis ekipleri, olay yerine gelen iş yeri ve otomobil sahibinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalarda otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhanede olduğu ve ön camının açık olduğu tespit edildi.

İÇİNE GİRDİKTEN SONRA OTOMOBİL YANMIŞ

Olayın meydana geldiği sokaktaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, sokakta yaşayan bir kişinin arabanın içerisine girdiğini ve otomobilin bir süre sonra yanmaya başladığını belirledi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

