İskelet ve kas hastalıklarına bilimsel çözüm: Kulaktan sinyal gönderilecek! Vertigo dahil birçok hastalık için geliştiriliyor...

Türkiye’de yaygın olarak görülen kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde, kulak içine takılacak bir cihaz aracılığıyla gönderilecek sinyalin etkili bir çözüm sunacağı ifade ediliyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin, kas iskelet ağrısı, vertigo, eklem disfonksiyonu ve romatizmal hastalıklar için geliştirdikleri 'Vagus Sinir Stimülasyonu' hakkında bilgi vererek, çalışmalarının Science Citation indeksli dergilerde yayınlanmasının ve TÜBİTAK projesi olarak devam etmesinin önemini vurguladı.

“YAN ETKİSİZ TEDAVİLERİN ORTAYA ÇIKMASI VE BİLİM DÜNYASINA SUNULMASIDIR”

Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin, "Ülkemizde vagus sinir stimülasyonu ile ilgili hem invazif olan hem de non-invazif olmayan stimülasyon işlemleri başarıyla devam etmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Ergoterapi bölümlerinde bu çalışmaları yaklaşık 1 yıldır devam ettirmekteyiz. Bu aşamada ‘Science Citation’ indeksli dergilerde yayınlanmış başarılı çalışmalarımız bulunmaktadır. Amacımız otonom sinir sistemi kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesi ve tedavisinde alternatif ve yan etkisiz tedavilerin ortaya çıkarılması ve bilim dünyasına sunulmasıdır" ifadelerini kullandı.

“GİRİŞİMSEL OLMAYAN BİR ELEKTRİKSEL UYARIM TEKNİĞİDİR”

Kulak içi vagus sinir stimülasyonunun kullanımı ile ilgili bilgi veren Perçin "Merkezi sinir sisteminde sinir hücrelerinin sinyal işleme yeteneğini değiştiren, beynin refleks devrelerini aktive eden, tedavi edici amaçlar için beyin plastisitesinden yararlanan ve böylece beynin çok farklı alanlarını etkileyen, farmakolojik olmayan ve girişimsel olmayan bir elektriksel uyarım tekniğidir. Vagus sinirinin elektriksel uyarımı, beyin ve vücut arasındaki bilgi aktarımı ile ilişkili çok sayıda fizyolojik süreci etkiler. Kulak içi vagus sinir stimülasyonu, miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji epilepsi, inme, vertigo, romatoid artrit, kalp yetmezliği gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir ve sürdürülebilir tedavi edici uygulamaları içerir. İnvazif olmayan veya transkütanöz Vagus Sinir Stimülasyonu uygulama sistemleri, dış kulakta vagus sinirinin auriküler dalında uyarım sağlar. Böylece cerrahi implantasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Günümüzde kullanılmakta olan invazif olmayan Vagus Sinir Stimülatörleri dış kulak konkasını uyarır. Elektrot bir stimülasyon kutusuna bağlıdır ve stimülasyon yoğunluğu tedavi eden sağlık profesyoneli tarafından ayarlanabilir" dedi.

TEDAVİ UYGULANACAK HASTA NASIL BELİRLENİR?

Transkutanöz vagus siniri uyarımı yapılacak hastanın nasıl belirlendiğini de açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin "Bu işlemin uygulanabilmesi için öncelikle otonom sinir sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Otonom sinir sisteminin değerlendirilmesinde kalp hızı değişkenliği yöntemini tercih etmekteyiz. Kalp hızı değişkenliği basitçe her bir kalp atışı arasındaki zaman değişiminin bir ölçüsüdür. Bu değişim, sinir sisteminin otonom sinir sistemi adı verilen tarafından kontrol edilir. Perde arkasında çalışır ve diğer önemli görevlerin yanı sıra kalp atış hızımızı, kan basıncımızı, nefes almamızı ve sindirimimizi otomatik olarak düzenler. Kalp hızı değişkenliği ölçümü sempatik sinir sistemi lehine bir sonuç verdiyse ve hastanın hekimi tarafından uygun görülürse transkutanöz vagus sinir stimülasyonu uygulanabilir" dedi.

(İHA)