HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İskelet ve kas hastalıklarına bilimsel çözüm: Kulaktan sinyal gönderilecek! Vertigo dahil birçok hastalık için geliştiriliyor...

İskelet ve kas hastalıklarına bilimsel çözüm: Kulaktan sinyal gönderilecek! Vertigo dahil birçok hastalık için geliştiriliyor...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yeni bir çözüm: Kulak içi vagus sinir stimülasyonu. Elektriksel uyarı tekniği, kas iskelet sistemi ağrıları yaşayan hastalar için umut vaad ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin, bu tedavi yönteminin miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji, epilepsi, inme, vertigo, romatoid artrit ve kalp yetmezliği gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

İskelet ve kas hastalıklarına bilimsel çözüm: Kulaktan sinyal gönderilecek! Vertigo dahil birçok hastalık için geliştiriliyor...

Türkiye’de yaygın olarak görülen kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde, kulak içine takılacak bir cihaz aracılığıyla gönderilecek sinyalin etkili bir çözüm sunacağı ifade ediliyor.

Screenshot 2025-03-05 at 10.06.41

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin, kas iskelet ağrısı, vertigo, eklem disfonksiyonu ve romatizmal hastalıklar için geliştirdikleri 'Vagus Sinir Stimülasyonu' hakkında bilgi vererek, çalışmalarının Science Citation indeksli dergilerde yayınlanmasının ve TÜBİTAK projesi olarak devam etmesinin önemini vurguladı.

Screenshot 2025-03-05 at 10.06.56

“YAN ETKİSİZ TEDAVİLERİN ORTAYA ÇIKMASI VE BİLİM DÜNYASINA SUNULMASIDIR”

Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin, "Ülkemizde vagus sinir stimülasyonu ile ilgili hem invazif olan hem de non-invazif olmayan stimülasyon işlemleri başarıyla devam etmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Ergoterapi bölümlerinde bu çalışmaları yaklaşık 1 yıldır devam ettirmekteyiz. Bu aşamada ‘Science Citation’ indeksli dergilerde yayınlanmış başarılı çalışmalarımız bulunmaktadır. Amacımız otonom sinir sistemi kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesi ve tedavisinde alternatif ve yan etkisiz tedavilerin ortaya çıkarılması ve bilim dünyasına sunulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Screenshot 2025-03-05 at 10.07.34

“GİRİŞİMSEL OLMAYAN BİR ELEKTRİKSEL UYARIM TEKNİĞİDİR”

Kulak içi vagus sinir stimülasyonunun kullanımı ile ilgili bilgi veren Perçin "Merkezi sinir sisteminde sinir hücrelerinin sinyal işleme yeteneğini değiştiren, beynin refleks devrelerini aktive eden, tedavi edici amaçlar için beyin plastisitesinden yararlanan ve böylece beynin çok farklı alanlarını etkileyen, farmakolojik olmayan ve girişimsel olmayan bir elektriksel uyarım tekniğidir. Vagus sinirinin elektriksel uyarımı, beyin ve vücut arasındaki bilgi aktarımı ile ilişkili çok sayıda fizyolojik süreci etkiler. Kulak içi vagus sinir stimülasyonu, miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji epilepsi, inme, vertigo, romatoid artrit, kalp yetmezliği gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir ve sürdürülebilir tedavi edici uygulamaları içerir. İnvazif olmayan veya transkütanöz Vagus Sinir Stimülasyonu uygulama sistemleri, dış kulakta vagus sinirinin auriküler dalında uyarım sağlar. Böylece cerrahi implantasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Günümüzde kullanılmakta olan invazif olmayan Vagus Sinir Stimülatörleri dış kulak konkasını uyarır. Elektrot bir stimülasyon kutusuna bağlıdır ve stimülasyon yoğunluğu tedavi eden sağlık profesyoneli tarafından ayarlanabilir" dedi.

Screenshot 2025-03-05 at 10.07.13

TEDAVİ UYGULANACAK HASTA NASIL BELİRLENİR?

Transkutanöz vagus siniri uyarımı yapılacak hastanın nasıl belirlendiğini de açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin "Bu işlemin uygulanabilmesi için öncelikle otonom sinir sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Otonom sinir sisteminin değerlendirilmesinde kalp hızı değişkenliği yöntemini tercih etmekteyiz. Kalp hızı değişkenliği basitçe her bir kalp atışı arasındaki zaman değişiminin bir ölçüsüdür. Bu değişim, sinir sisteminin otonom sinir sistemi adı verilen tarafından kontrol edilir. Perde arkasında çalışır ve diğer önemli görevlerin yanı sıra kalp atış hızımızı, kan basıncımızı, nefes almamızı ve sindirimimizi otomatik olarak düzenler. Kalp hızı değişkenliği ölçümü sempatik sinir sistemi lehine bir sonuç verdiyse ve hastanın hekimi tarafından uygun görülürse transkutanöz vagus sinir stimülasyonu uygulanabilir" dedi.

Screenshot 2025-03-05 at 10.06.34

(İHA)

Başından vurulmuş halde kanal içinde bulunduBaşından vurulmuş halde kanal içinde bulundu
Eğitim camiası iftarda buluştuEğitim camiası iftarda buluştu
Anahtar Kelimeler:
kas hastalığı romatizma vertigo Sağlık Bilimleri Üniversitesi İskelet eklem ağrıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Taşıt kredisi faizi düştü! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Taşıt kredisi faizi düştü! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! İnceleme başlatıldı

Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! İnceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.