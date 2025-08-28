HABER

İskenderun'da 2 asker şehit olmuştu! Ersan Şen'den dikkat çeken açıklama: "Bunlar birlikte olmazsa, ceza sorumluluğu doğmaz"

26 Temmuz'da Hatay İskenderun'da 2 asker şehit olmuştu. Ölüm nedenleri olarak aşırı sıvı kaybı gösterilmişti. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen "Baştan belirtelim ki; Ceza Hukukunda iki prensip kabul edilmiştir, bunlardan birincisi 'suçta ve cezada kanunilik', diğeri de 'şahsi kusur sorumluluğu' veya bu ilkeyi iki alt başlıkta ele aldığımızda 'ceza sorumluluğunun şahsiliği' ve 'kusur' ilkeleridir. Bunlar birlikte olmazsa, failin ceza sorumluluğu doğmaz." dedi.

Recep Demircan

26 Temmuz'da Hatay İskenderun'da yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan askerlerden ikisi, kurtarılamayarak şehit olmuştu.

ÖLÜM NEDENLERİ 'DEHİDRATASYON'

MSB, askerlerin ilk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

"BUNLAR BİRLİKTE OLMAZSA CEZA SORUMLULUĞU DOĞMAZ"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı. Şen yazısında şunları ifade etti:

"Bir askeri birlikte, komutanın emri altındaki erlerin çok sıcak havada ve güneşe maruz kalacak şekilde uzun süre bekletmesi sonucu aşırı sıvı kaybından dolayı birden fazla askerin şehit olması Ceza Hukuku kapsamında ele alınıp, gerçekleşen fiilin hangi suçu oluşturacağı tartışılacaktır. Tartışmanın konusu olan fiil; kasten veya olası kastla insan öldürme, taksirle veya bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları açısından değerlendirilecektir. Baştan belirtelim ki; Ceza Hukukunda iki prensip kabul edilmiştir, bunlardan birincisi 'suçta ve cezada kanunilik', diğeri de 'şahsi kusur sorumluluğu' veya bu ilkeyi iki alt başlıkta ele aldığımızda 'ceza sorumluluğunun şahsiliği' ve 'kusur' ilkeleridir. Bunlar birlikte olmazsa, failin ceza sorumluluğu doğmaz. İşin sübut, Ceza Muhakemesi Hukuku kısmı ise ayrı değerlendirilir. Ceza Muhakemesi Hukukunda, suçsuzluk/masumiyet karinesi ve adil/dürüst yargılanma hakkı öne çıkar. İtham sisteminin kabul edildiği ve şüphenin sanık lehine olduğu değerlendirildiğinde, iddia eden iddiasını somut delillerle kanıtlama yükümlülüğü altındadır."

şehit İskenderun ersan şen
