İskenderun'da elektrik aracından hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi elektrik arıza bakım aracından malzeme çalarken yakalandı. Hırsızlıkla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik arıza bakım aracındaki malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Eylül 2025 tarihinde İskenderun Çay Mahallesi'nde bir hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Bu çalışmada, şüphelinin İ.S. olduğu tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

İ.S. ile birlikte çalınan elektrik kesme aparatı, iş eldiveni ve elektrik iş güvenlik elbiseleri ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

