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İskenderun’da hapis cezası ile aranan 3 kişi tutuklandı

26.03.2025 10:53
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

İskenderun’da hapis cezası ile aranan 3 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde kasten öldürme suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası bulunan E.M., basit yaralama suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Y.O. ile kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçundan toplam da 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan H.A. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay iskender
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