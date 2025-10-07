İskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik İnsan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü denetimi gerçekleştirildi.

SİGORTA GİRİŞİ VE HİJYEN BELGELERİ YOK

Ekiplerin 10 salonda yaptığı denetimler sonucu; 19'u yabancı uyruklu olmak üzere 25 kadının sigorta girişlerinin yapılmadığı ve hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

19 YABANCI UYRUKLU KADIN DEPORT EDİLECEK

Öte yandan gözaltına alınan 19 yabancı uyruklu kadın, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

