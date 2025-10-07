HABER

İskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 10 masaj ve spa salonuna 'insan ticareti' denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 19 yabancı uyruklu kadın, deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik İnsan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü denetimi gerçekleştirildi.

İskenderun da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek 1

SİGORTA GİRİŞİ VE HİJYEN BELGELERİ YOK

Ekiplerin 10 salonda yaptığı denetimler sonucu; 19'u yabancı uyruklu olmak üzere 25 kadının sigorta girişlerinin yapılmadığı ve hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

İskenderun da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek 2

19 YABANCI UYRUKLU KADIN DEPORT EDİLECEK

Öte yandan gözaltına alınan 19 yabancı uyruklu kadın, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

