İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı'ndan büyük işçi alımı: İŞKUR MSB işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere önemli bir personel alımı gerçekleştiriyor. Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nda istihdam edilecek 40 uzman yardımcısı ve 3 bin 97 sürekli işçi olmak üzere toplamda 3 bin 097 kadro açtı. Bu alım, özellikle iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Uzman yardımcısı pozisyonu için başvurular 25 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 25 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan 'https://personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), başvurdukları kadro için belirlenen nitelik tablosunda belirtilen puan türünde yeterli skoru almış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ve diğer detaylı bilgiler, MSB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda bulunmaktadır.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Sürekli işçi pozisyonları için başvurular ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 29 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

İŞKUR'un internet sitesi ve şubeleri aracılığıyla yapılabilecek başvurular için adayların, İŞKUR'un belirlediği genel şartları taşıması gerekmektedir.

Alınacak işçilerin görev yapacakları birimler ve diğer detaylar, İŞKUR'un ilanlarında belirtilecektir. MSB, işçi alımında da titiz bir değerlendirme süreci yürütecek ve uygun adayları belirleyecektir.

BAŞVURU SÜRECİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her iki alım için de adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlaması önemlidir. Uzman yardımcısı adaylarının KPSS puanlarının yanı sıra, mülakat ve diğer değerlendirme aşamalarında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Sürekli işçi adaylarının ise, İŞKUR'un belirlediği şartları taşımasının yanı sıra, mesleki yeterlilik ve deneyim gibi kriterler de değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların son başvuru tarihine kadar tamamlanması ve belgelerin eksiksiz olarak sunulması, adayların değerlendirmeye alınması için büyük önem taşımaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açmış olduğu bu kadrolar, özellikle kamu sektöründe kariyer hedefleyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması ve başvuru şartlarının dikkatlice incelenmesi büyük önem taşıyor. MSB'nin bu alımla, hem genç ve dinamik kadrolar oluşturması, hem de ülke savunmasına katkı sağlayacak nitelikli personelleri bünyesine katması bekleniyor.