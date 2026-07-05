İslahiye'deki anız yangınında 400 dönüm alan zarar gördü

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde hasadı tamamlanan yaklaşık 400 dönümlük alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yangında üzüm bağı, zeytin ve meşe ağaçlarının da zarar gördüğünü söyledi.

Vatandaşlara anız yakmamaları çağrısında bulunan Erdoğan, tarım arazilerinde çıkan yangınların yalnızca ürünlere değil, topraktaki birçok canlıya da zarar verdiğini belirterek, yangınlara karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır