HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir, ne zaman kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri

Dünya ülkeleri bazı amaçlar ya da ortak durumlar doğrultusunda bir araya gelerek çeşitli birlikler ve topluluklar kurmaktadır. Ortak özelliklerine göre bir araya gelen bu teşkilatlar ya da gruplar, düzenli olarak bir araya gelir ve ortak kararlar alarak bu toplantılarda yapılan planlamalara göre harekete geçerler.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir, ne zaman kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri
Ferhan Petek

Çeşitli özel durumlar, ortak özellikler ya da amaçlar gibi nedenlere bağlı olarak teşkilat, oluşum, birlik gibi isimler altında bir araya gelen ülkelerin üye devletlerin hedefi ortak olur. Birliklere üye olan ülkeler birbirleri ile dayanışma ve işbirliği içinde çalışarak ortak bir amaç doğrultusunda ortak kararlar alarak uygulamalar geliştirirler. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu şekilde meydana gelmiş oluşumlar arasında yer alır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir?

İngilizce adı "The Organization of Islamic Cooperation" olan ve baş harflerinden oluşan kısaltması ile İİT olarak anılan İslam İşbirliği Teşkilatı, dünyadaki İslam ülkelerini bir araya toplayan bir oluşmuştur. 1969 yılının Eylül ayında Fas’ın başkenti olan Rabat’ta toplanan bu oluşum uluslararası hukukta tüzel kişiliğe sahip bir teşkilattır.

2011 yılında üye ülkeler Kazakistan’ın başkenti olan Astana’da yapılan İslam Konferansı Teşkilatı’nın 38. kez düzenlenen Dış İşleri Bakanları toplantısında bir araya gelmiştir. Bu toplantıda teşkilatın adı bugün de kullanılan İslam İşbirliği Teşkilatı adını almıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri kimlerdir?

İslam İş Birliği Teşkilatı kapsamında 57 adet üye ülke bulunmaktadır. İlk kez 1969 yılında kurulan teşkilat daha önce "İslam Konferansı Teşkilatı" adı altında oluşturulmuştur. Bugünkü adı İslam İşbirliği Teşkilatı’dır ve dünyadaki dini İslam olarak belirtilen ülkelerin üyelikleri ile meydana gelmiştir.

Dünya genelinde uluslararası alanda hukuki tanınırlığı bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinden bazıları şunlardır:

  • Lübnan
  • Türkiye
  • Türkmenistan
  • Uganda
  • Umman
  • Ürdün
  • Yemen
  • Togo
  • Tacikistan
  • Suudi Arabistan
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Bahreyn
  • Azerbaycan
  • Guyana
  • Malezya
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayat’ta emniyet ve jandarmanın denetim ve bilgilendirmeleri sürüyorBayat’ta emniyet ve jandarmanın denetim ve bilgilendirmeleri sürüyor
Bakan Yumaklı duyurdu! 6 bölgede yangınlar tamamen kontrol altına alındıBakan Yumaklı duyurdu! 6 bölgede yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
islam islam işbirliği teşkilatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı

Kilosu 1-2 TL oldu! 'Fiyat kendi kendine düşüyor'

Kilosu 1-2 TL oldu! 'Fiyat kendi kendine düşüyor'

Tunç Soyer'in görüntüleri paylaşıldı

Tunç Soyer'in görüntüleri paylaşıldı

Denizli'de arı sokması can aldı!

Denizli'de arı sokması can aldı!

Ütü kablosuyla bağlayıp saatlerce işkence etti!

Ütü kablosuyla bağlayıp saatlerce işkence etti!

'Parola Vatan' koduyla 6 milyon liralık vurgun!

'Parola Vatan' koduyla 6 milyon liralık vurgun!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.