İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir, ne zaman kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri

Çeşitli özel durumlar, ortak özellikler ya da amaçlar gibi nedenlere bağlı olarak teşkilat, oluşum, birlik gibi isimler altında bir araya gelen ülkelerin üye devletlerin hedefi ortak olur. Birliklere üye olan ülkeler birbirleri ile dayanışma ve işbirliği içinde çalışarak ortak bir amaç doğrultusunda ortak kararlar alarak uygulamalar geliştirirler. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu şekilde meydana gelmiş oluşumlar arasında yer alır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir?

İngilizce adı "The Organization of Islamic Cooperation" olan ve baş harflerinden oluşan kısaltması ile İİT olarak anılan İslam İşbirliği Teşkilatı, dünyadaki İslam ülkelerini bir araya toplayan bir oluşmuştur. 1969 yılının Eylül ayında Fas’ın başkenti olan Rabat’ta toplanan bu oluşum uluslararası hukukta tüzel kişiliğe sahip bir teşkilattır.

2011 yılında üye ülkeler Kazakistan’ın başkenti olan Astana’da yapılan İslam Konferansı Teşkilatı’nın 38. kez düzenlenen Dış İşleri Bakanları toplantısında bir araya gelmiştir. Bu toplantıda teşkilatın adı bugün de kullanılan İslam İşbirliği Teşkilatı adını almıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri kimlerdir?

İslam İş Birliği Teşkilatı kapsamında 57 adet üye ülke bulunmaktadır. İlk kez 1969 yılında kurulan teşkilat daha önce "İslam Konferansı Teşkilatı" adı altında oluşturulmuştur. Bugünkü adı İslam İşbirliği Teşkilatı’dır ve dünyadaki dini İslam olarak belirtilen ülkelerin üyelikleri ile meydana gelmiştir.

Dünya genelinde uluslararası alanda hukuki tanınırlığı bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinden bazıları şunlardır: