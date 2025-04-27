İslam Memiş'ten tartışma yaratacak 'Yeni dünya düzeni' çıkışı! "Türkiye test ediliyor, depremler yapay"

İslam Memiş son günlerde gündemden düşmeyen deprem konusu hakkında YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilime ve ilime olan bağlılığını defalarca vurgulayan Memiş, yaşanan depremlerin doğal değil, yapay olduğunu düşündüğünü ifade etti. Memiş bu 'yapay depremlerin' de yeni dünya düzeni için bir test olduğunu ifade etti. İşte haberin tüm detayları!

"KOMPLO TEORİSİ GİBİ GÖRÜLEBİLİR..."

Memiş, "Bugün komplo teorisi gibi görülebilir, ancak dünya genelinde her şey yeni dünya düzeni için test ediliyor. Türkiye'de deprem konusuna test edilen ülkelerden birisi olarak ben şahsen düşünüyorum ve bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"İLİMDEN HİÇBİR ZAMAN ŞAŞMADIM"

İslam Memiş'in iddialarından dikkat çeken kısımlar ise şöyle:

"Ben bilimi severim. İlimi severim ve bilim ve ilimden ayrılmayı hiç istemem. Bugüne kadar da bilim ve ilimden hiç uzaklaşmadım. Cahilliğe karşı müthiş bir derecede gıcıklığım vardır. Cahilliği hiç sevmem, cahil insanlarla bir arada olmayı hiç hazzetmem. Hep bilimden yana olmuşumdur. Hep teknolojiden yana olmuşumdur. Hep mantıktan yana olmuşumdur. Bilim benim hayatımda olmazsa olmazım. Bilimden hiçbir zaman şaşmadım. İlimden de hiçbir zaman şaşmadım.

"DEPREMLERİN YAPAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak bu yaşanan son deprem sürecine ve son yıllarda özellikle uzay teknolojilerinin yaşandığı ve gökyüzünde yaşanan çeşitli görüntülerin sosyal medyada yayılması ve bütün dünya ülkelerinin yine uzaya çeşitli araçlarını yönlendirmesi, oradaki trafiğin biraz daha artması, bana kişisel olarak, bu size belki komplo teorisi olarak gelebilir, ben bu depremleri yapay olduğunu şahsen düşünüyorum. Doğal depremler olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yine trafik deprem günü trafikteki araçların bir anda kitlenmesi, bir anda bütün araçların durması, bozulması, beyninin bir anda iptal olmasında ben tevafuk olarak görmüyorum. Kontrollü bir şekilde bu sürecin insanlar üzerinde bir deney yapıldığını şahsen düşünüyorum. O yüzden bazı konular hakkında yapılacak çok da bir şey yok.

KORONAVİRÜS SÜRECİNE BENZETTİ

2030 yılına 4,5 yılımız kaldı. Yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı, tüm yapaylaşmanın hayatımızın merkezinde olma ihtimali kuvvetli. Bir şeyler test ediliyor. İnsanın refleksleri, hareketleri, araçlar, bitkiler, doğa… Her şey bir şekilde test ediliyor. Evet bunu bugün komplo teorisi olarak görebilirsiniz. Yani bu depremin doğal olduğunu ifade edebilirsiniz. Bilim mutlaka vazgeçilmez bir niteliktir benim için. Bilim benim için muhteşem bir şeydir. Tabii ki bir ülke olarak deprem kuşağındayız. Tabii ki doğal felaketlerin sık yaşandığı bir ülkedeyiz. Orası tartışılmaz bir şeydir. Bunu zaten hiç kimsenin inkar etme durumu yok. Ancak sistematik bir şekilde de dünyanın gittiği bir sürece baktığımız zaman, yeni dünya sürecine baktığımız zaman yapay süreçlerin hayatımızda aynı koronavirüs sürecinde yaşadığımız sürecin aynısını ben yaşadığımızı şahsen düşünüyorum.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN HER ŞEY TEST EDİLİYOR"

Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bütün dünyada bazı şeyler hızlıca test ediliyor. İşte teknoloji tarafında yine bir anda internet kesintileri, elektrik kesintileri yani şu anda dünyada yeni dünya düzeni için her şey test ediliyor. Türkiye'de deprem konusuna test edilen ülkelerden birisi olarak ben şahsen düşünüyorum ve bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bu benim kişisel düşüncemdir. Bunun herhangi bir bilimsel kaynağı yoktur. Bu tamamen gözlemlerim sonucunda kaynaklanan bir yorumdur ve hiç kimseyi bağlamıyor. Benim kişisel kanaatimdir bu yorumlar ve dolayısıyla bu tarafta yapılabilecek şeyler sınırlıdır."