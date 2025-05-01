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İşlek noktalar bir bir kapatıldı! İstanbul'da 1 Mayıs için yoğun güvenlik önlemleri: İşe gidenler yürümek durumunda kaldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'ta da belirli noktalarda barikatlar kuruldu. Taksim'e çıkan yollar da trafiğe kapatıldı, işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.

İşlek noktalar bir bir kapatıldı! İstanbul'da 1 Mayıs için yoğun güvenlik önlemleri: İşe gidenler yürümek durumunda kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalara toplanma çağrısında bulundu. DİSK'in çağrıda bulunduğu Kadıköy'de gece saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri alındı.

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KADIKÖY RIHTIM BARİYERLERLE KAPATILDI

Dün akşam saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetimlerde bulunduğu Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınıyor.

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BEŞİKTAŞ’TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı ve bu meydana çıkacak yollarda barikatlar kuruldu.

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Araç girişlerine izin verilmezken vatandaşlar ise kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kapalı caddelerden geçebildi. Ayrıca yollarda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çok sayıda polis de hazır bekledi.

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TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI; İŞLERİNE GİDENLER YÜRÜDÜ

Taksim Meydanı'nda da geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.

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TURİSTLER DE ARAÇ BULAMADI

Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kadıköy
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