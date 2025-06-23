İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın kendisine yazdığı notu okudu: "Bu da geçer ya hu"

İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında tutuklu bulunan Fatih Altaylı'nın kendisine hitaben yazdığı notu okudu. Altaylı mektupta, iyi muamele gördüğünü ve hep iyi insanlarla karşılaştığını ifade etti.

Altaylı, Halk TV'de yayınlanan Rota programında Saymaz tarafından okunan notunda şunları ifade etti:



"Sevgili İsmail halimi hatırımı sormuşsun! Sağ ol, iyi ki varsınız. Hukuksuzluk dönemlerinin kurbanı çok olur. Gençler bizim yerimize bedel öderken, biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur, 'İyiler daima kazanır'. Şunu da erkes bilsin, emniyette, Silivri'de hep iyi muamele gördüm, hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyiler çoğunlukta, her şeye rağmen. Seni ve bütün arkadaşları bütün arkadaşları sevgi ile kucaklıyorum. Biliyorum ve söylüyorum, Bu da geçer ya hu"