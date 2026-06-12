HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsmi bile hazır: İslamabad Anlaşması... ABD ile İran arasında anlaşma metni ortaya çıktı!

ABD ile İran arasında devam eden diplomatik gelişmeler tüm dünyanın yakınen takip ettiği konuların başında geliyor. Trump'ın dün 'büyük bir uzlaşmaya' demesinin ardından gözler ABD ile İran arasında imzalanacak anlaşmaya çevrildi. ABD basını, adının İslamabad Anlaşması olması beklenen anlaşma metnine ulaştı. İşte anlaşma metninin detayları!

İsmi bile hazır: İslamabad Anlaşması... ABD ile İran arasında anlaşma metni ortaya çıktı!
Doğukan Akbayır

ABD menşeli haber kanalı Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, askeri uçuşların hareketliliği, İran ile anlaşılması halinde gelecek günlerde Cenevre'de gerçekleşebilecek anlaşmanın imzalanmasıyla ilişkili. İsmi açıklanmayan kaynaklar, ABD Hava Kuvvetlerine ait dört adet C-17 nakliye uçağının, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmanın imzalanması için Cenevre'ye gerçekleştireceği seyahate yönelik hazırlıklar kapsamında dün Avrupa'ya hareket ettiğini öne sürdü.

İsmi bile hazır: İslamabad Anlaşması... ABD ile İran arasında anlaşma metni ortaya çıktı! 1

WASHINGTON İLE TAHRAN ARASINDA 'BÜYÜK UZLAŞI'

Söz konusu iddia, Başkan Donald Trump'ın dün Washington ile Tahran'ın "büyük bir uzlaşmaya" vardığını ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceğini açıklamasının ardından gündeme geldi.

İsmi bile hazır: İslamabad Anlaşması... ABD ile İran arasında anlaşma metni ortaya çıktı! 2

TASLAK METİNE ULAŞILDI

Axios'un ulaştığı taslak mutabakat metni, mevcut ateşkesi 60 gün daha uzatırken Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın derhal yeniden açılması ve gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt etmesi ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin kaygıları gidermesi beklenen taslak metne göre, nükleer programla ilgili somut adımlar ise ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılacak.

Mutabakat yükümlülüklerinin yerine getirilmesine bağlı olarak İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler dahil aşamalı yaptırım muafiyetleri de sağlanacak.

İsmi bile hazır: İslamabad Anlaşması... ABD ile İran arasında anlaşma metni ortaya çıktı! 3

İSMİ BİLE HAZIR: İSLAMABAD ANLAŞMASI

Öte yandan, anlaşmanın taslağının Katar'ın arabulucusu Ali El-Thavadi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki müzakerelerle şekillendiği kaydedilirken görüşmeler sırasında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de sürece dahil olduğu belirtiliyor. Ancak, anlaşmanın Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunu yansıtacak şekilde "İslamabad Anlaşması" adıyla anılması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Tahran'ın önerilen anlaşma konusunda henüz nihai bir karar vermediğini açıkladı.

Trump, dün Oval Ofis'teki konuşmasında anlaşmanın sağlanmasındaki katkılarından dolayı Türkiye'yi överken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve onun bu süreçteki desteğinin "harika" olduğunu ifade etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece uzun değil kaliteli yaşayın! Ömrünüze ömür katan kurallarSadece uzun değil kaliteli yaşayın! Ömrünüze ömür katan kurallar
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belli olduAnkara Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

Anahtar Kelimeler:
İran abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Altına 'Trump' dopingi! Bir anda uçuşa geçti

Altına 'Trump' dopingi! Bir anda uçuşa geçti

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.