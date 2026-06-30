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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinden NATO Zirvesi başvurusu! Özel izin istedi

İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Sanchez'e eşlik etmek için mahkemeden özel izin talep etti.

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinden NATO Zirvesi başvurusu! Özel izin istedi

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi.

Haberlerde, NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin, eşlerinin de resmi olarak davetli oldukları hatırlatıldı.

İspanya Başbakanı Sanchez in eşinden NATO Zirvesi başvurusu! Özel izin istedi 1

PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.

Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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