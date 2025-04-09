İspanya Başbakanı Sanchez: Ticaret savaşlarında herkes kaybeder

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin gümrük tarifelerini artırması kararına ilişkin, "Ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz" dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"TİCARET SAVAŞINDA HERKES KAYBEDER"

Sanchez, “Halkımızın kalkınması ve refahı için serbest ticaretin kararlı savunucularıyız. Kimse bir ticaret savaşıyla ilgilenmiyor. Ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz” dedi.

İspanya Başbakanı, ticaret savaşlarında, başta orta sınıf ve işçiler olmak üzere herkesin kaybettiğini söyledi.