İspanya'da devam eden orman yangınlarında 407 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'da, ağustos ayı başından bu yana ara vermeden mücadele edilen orman yangınlarından etkilenen ormanlık ve kırsal alanın toplamı 407 bin hektarı geçti.

Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre, İspanya'da bu yıl içinde yanan ormanlık ve kırsal alanın 407 bin hektarı geçtiği belirtildi.

İspanya'da yanan yerlerin büyük çoğunluğu (370 bin hektardan fazlası) ağustos ayında kayıtlara geçti.

YANGINLARDAN EN ÇOK GALİÇYA ETKİLENDİ

Yangınlardan en fazla etkilenen bölgelerin başında, sadece ağustosta 90 bin hektardan fazla alanın kül olduğu ülkenin kuzeyindeki Galiçya geliyor.

Galiçya'da Ourense kenti çevresinde halen iki noktada büyük yangınlar devam ediyor.

Yangınlardan etkilenen diğer bir bölge kuzeydeki Kastilya ve Leon olurken, Zamora ve Leon kentlerine bağlı iki köyde tahliye edilen toplam 435 kişinin geceyi dışarıda geçirdiği bildirildi.

Sivil Koruma kurumu yetkilileri, hava şartlarının olumlu olmasından dolayı geçen haftalara nazaran yangınların şiddetinde azalma olsa da İspanya genelinde halen 15 noktada büyük yangınlarla mücadele edildiğini, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran-23 Ağustos tarihlerinde İspanya'da çıkan yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İSPANYA'NIN KOMŞUSU PORTEKİZ DE YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

İspanya'ya benzer şekilde ağustos ayı başından bu yana durmaksızın yangınlarla mücadele eden Portekiz'de de şimdiye kadar 200 bin hektardan fazla alan yandı.

Portekiz'de bir orman işçisinin 23 Ağustos Cumartesi günü alevler arasında hayatını kaybetmesiyle son üç haftada yangınlarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ülkenin kuzey ve orta bölgelerindeki Arganil ve Pedrogao Grande'deki iki büyük yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirilse de Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) aynı bölgelerde yaklaşık 70 belediyenin "maksimum yangın riski altında" olduğu uyarısında bulundu.

(AA)

