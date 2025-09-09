HABER

İspanya'dan dikkat çeken İsrail adımı! İki bakanın ülkeye girmesi yasaklandı

İspanya'dan İsrail'e yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. Alınan karar göre, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girmesi yasaklandı.

Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in Gazze'deki saldırıları hız kesmeden devam ederken, İspanya'dan İsrailli bakanlarla ilgili dikkat çeken bir adım geldi.

İSRAİLLİ 2 BAKANIN İSPANYA'YA GİRİŞİ YASAKLANDI

İspanya, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. İspanyol hükümeti, kararın gerekçesini, iki bakanın Filistinlilere karşı sergilediği tutum ve açıklamalar olarak gösterdi.

SOMUT BİR YAPTIRIM

Söz konusu bakanların, Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve Filistinlilere yönelik baskının artırılması yönündeki kışkırtıcı söylemleri uluslararası alanda tepki çekiyordu. Bu durum, İspanya'nın kararıyla somut bir yaptırıma dönüştü.

