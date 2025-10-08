HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Mecliste kabul edildi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'e uyguladığı yaptırımlar arasında olan, bu ülkeye silah ambargosu getirilmesine ilişkin kararname, Mecliste yapılan oylamada kabul edildi. Hükümete dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemos da ambargo yönünde oy kullandı.

İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Mecliste kabul edildi

Hükümetin, 9 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda aldığı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararları arasında en çok tartışılan ve diğer maddelere nazaran "hukuki süreç" gerekçe gösterilerek kararnamesi çıkması 23 Eylül'e sarkan silah ambargosu, zor da olsa Meclisten onay aldı.

Kararname, Mecliste oylanmak üzere normalde 7 Ekim'de gündeme alınsa da, bu tarihin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın 2'nci yılına denk gelmesi sebebiyle, İsrail'in de baskılarıyla, oylama bugüne ertelendi.

Kararname, ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisinin karşı oylarına rağmen azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemos'un desteğiyle kabul edildi.

İspanya dan İsrail e silah ambargosu! Mecliste kabul edildi 1

PODEMOS KARARNAMEDE KİLİT OLDU

İspanya'da "İsrail'e karşı en sert siyasi baskıyı yapan parti" olarak bilinen ve Mecliste 4 milletvekili olan Podemos, "gerçek bir silah ambargosu değil, sahte" suçlamasıyla karşı çıkmasına rağmen kararnamenin geçmesinde kilit oldu.

Podemos lideri Ione Belarra, Instagram şirketindeki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sanchez hükümetine "Filistin'deki soykırıma 2 temel katkısı olan silah alım satımı ve İsrail'e gönderilecek askeri teçhizatın geçişi konusunda net adım atmıyorsunuz, sahte bir ambargo uyguluyorsunuz." suçlamasında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

İspanya dan İsrail e silah ambargosu! Mecliste kabul edildi 2
"Podemos, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve tam bir silah ambargosu uygulanması yönündeki talebini sürdürecek ve bugün bu Kraliyet kararnamesinin onaylanmasına izin vereceğiz. Çünkü bunun, İspanya'nın İsrail ile askeri ilişkilerini sürdürdüğünü ve bunun Meclisteki herhangi bir grubun oylamasından değil, hükümetin sahte bir ambargo koymasından kaynaklandığını herkesin görmesinin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz."

9 MADDELİK YAPTIRIM KARARI ALMIŞLARDI

İspanya hükümeti, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır süren soykırımından bu yana İsrail ile silah ticareti yapmadığını uzun süredir savunsa da bazı sivil toplum kuruluşları, tarih ve kontratlarla bunun tersi olduğunu ileri sürüp, hükümete baskı yapmıştı.

Hükümet, gerek iç baskılar gerekse İsrail ile yaşadığı diplomatik krizden ötürü 9 Eylül'de İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararı almıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel, Espressolab'u boykot listesinden çıkardıÖzel, Espressolab'u boykot listesinden çıkardı
Çelik: "Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuz"Çelik: "Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuz"

Anahtar Kelimeler:
İspanya İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.