İspanya’da bina yangını: 5 ölü

İspanya’nın Barselona şehrinde 5 katlı bir binanın deposunda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde 5 katlı bir binanın deposunda yangın çıktı. Barselona şehrinde 21 bin nüfuslu Manlleu kasabasındaki yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, ölenlerin gençlerden oluştuğunu, bazılarının ise reşit olmadığını belirtti. Yetkililer, bazı cesetlerin tamamen yanması nedeniyle kimlik tespitinin ilerleyen saatlerde tamamlanacağını belirtti.

Katalan polisi Mossos d’Esquadra, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İspanya
