Isparta’da 33,5 litre kaçak alkol ve elektronik cihaz yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. 27 Ekim Pazartesi günü düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 1 adet akıllı telefon, 1 adet akıllı kol saati, 4 adet akıllı telefon bataryası ve 3 adet Bluetooth kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. KOM ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan bir diğer çalışmada ise il merkezinde 6 adet 5 litrelik, 1 adet 2,5 litrelik etil alkol ve çeşitli türlerde el yapımı içki olmak üzere toplam 33,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

