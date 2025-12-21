Sakarya'da otomobille tırın karıştığı feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikametinde A.G'nin (47) kullandığı otomobil, T.A. (63) idaresindeki tıra Hendek Gişeleri mevkisinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen otomobildeki yolcu R.Ç'nin (52) cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yaralanan A.G. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.