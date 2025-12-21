HABER

Sakarya'da otomobille tırın karıştığı feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobille tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde A.G'nin (47) kullandığı otomobil, T.A. (63) idaresindeki tıra Hendek Gişeleri mevkisinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen otomobildeki yolcu R.Ç'nin (52) cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yaralanan A.G. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sakarya kaza
