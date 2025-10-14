HABER

Isparta'da dağlık alanda kaybolan kişi bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen kişiye ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri, hakkında kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'ı (75), bulmak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce dron ve iz takip köpeklerinin yardımıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisinin doğu kısmında yapılan aramada Yıldırım bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Yıldırım, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Demir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yıldırım, 3 gün önce kamp yapmak amacıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisine gitmiş, arkadaşı İ.Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı. Yıldırım'ı bulmak için JAK ve AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Isparta
