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Isparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 16 kişi yaralandı.

Isparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı

Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ISPARTA'DA FECİ KAZA: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta kaza otobüs kazası
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