Isparta’da hurda işletmesinin çatısında yangın

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir hurda işletmesinin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Isparta'da hurda işletmesinin çatısında yangın

Yangın, öğle saatlerinde Yalvaç ilçesi Sanayi Sokak’ta bulunan bir hurda işletmesinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin çatısından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme olmazken, çatıda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Isparta’da hurda işletmesinin çatısında yangın 1

Isparta’da hurda işletmesinin çatısında yangın 2

Isparta’da hurda işletmesinin çatısında yangın 3

Kaynak: DHA

Isparta
