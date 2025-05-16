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Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Aşağıkale Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi üzerindeki Total kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Ş. idaresindeki kamyonet ile Nihat C.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nihat C. ile aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Süleyman E. D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta kaza
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