Isparta'da komandolar mezun oldu, aileler gurur ve duygu dolu anlar yaşadı

2025-2-5'inci Dönem Uzman Erbaş KTK, 76'ncı Dönem Sözleşmeli Er ve 2025-9'uncu Dönem Statü Geçişi Uzman Erbaş Mezuniyet Töreni, 2 Ocak Cuma günü saat 11.00'da Isparta 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, mezun olan Uzman Erbaşlar ve Sözleşmeli Erler adına konuşma yapıldı. Program kapsamında bere takma merasimi icra edilirken, dönem birincileri tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı. Dereceye giren personele rütbe ve bröveleri takılarak belge ve hediyeleri verildi.

"SORUMLULUĞUNUZ AĞIR, GÖREVİNİZ KUTSAL"

Törende konuşan 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, mezun olan personele hitaben yaptığı konuşmada, "Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan kahraman Türk ordusunun birer neferi olarak bugün aramızdan ayrılıyorsunuz. Sizleri buradan uğurlarken, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni niteliklerle donatılmış personel yetiştirmenin gurur ve mutluluğunu 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ailesi olarak yüreklerimizde hissediyoruz. Zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamış olmanın haklı gururunu gözlerinizdeki ateşten anlıyorum. Unutmayınız ki bu ateş, düşmana korku, dosta ise güven vermektedir. Burada aldığınız eğitimler yalnızca bir başlangıçtır. Asıl olan, bu eğitimleri arazi şartlarında uygulayabilmek ve astlarınızı da bu doğrultuda yetiştirebilmektir. Sizler, dünyanın hiçbir ordusunda eşi bulunmayan; saf, temiz ve vatan sevgisiyle dolu bir milletin bağrından kopup gelen, vatanı için canını vermeye hazır kahraman komandolarsınız. Unutmayınız ki sorumluluğunuz çok ağır, göreviniz ise son derece meşakkatli olacaktır. Ancak aldığınız bu eğitimlerle tüm bu zorlukların üstesinden geleceğinize olan inancım tamdır. Kıymetli silah arkadaşlarım; bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum. Kahraman komandolar, yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Türkiye Yüzyılı Marşı okundu, dağcılık gösterisi gerçekleştirildi. Komando Andı'nın okunması ve tören geçişinin ardından program sona erdi.

"13 YAŞINDAN BERİ ASKER OLMA HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Mezuniyet töreni boyunca aileler, evlatlarını büyük bir gururla izledi. Törenin ardından mezun olan Uzman Erbaşlar ve Sözleşmeli Erler aileleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Uzun süren hasretin sona erdiği törende duygu dolu anlar yaşanırken, oğlu da mezun olan Fatih Yazar, yaşadığı gururu, "Bizim için çok gururlu bir gün. Allah tüm Müslüman evlatlarına bu kutsal görevi nasip etsin. Yapılan her şey Türkiye ve vatanımız için. Bugün çok mutluyuz, evladımızın mezuniyetine katıldık. Komutanlarımız da bizlere çok yardımcı oldu. Mezuniyet töreninin ardından oğlum, burada nişanlısına evlenme teklif etti ve yüzük taktı. Bu da bizim için ayrı bir sevinç oldu. Böyle anlar askerimize de büyük moral oluyor. Çok memnunuz. Biz Denizli'den geldik. Oğlum acemi birliğini de burada yaptı, rütbesini de burada aldı. Zaten 13 yaşından beri asker olmak hayaliydi. Bugün bu hayalini gerçekleştirdi. Onunla gurur duyuyorum" sözleriyle anlattı.

"EVLADIMIZLA GURUR DUYUYORUZ, BU AN BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Bu törenin kendisi için de ayrı bir gurur olduğunu söyleyen Songül Yazar, "Zaten oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. İkinci kez mezun olması bizim için çok anlamlı. Allah vatanımızdaki tüm gençlerimize böyle güzel, ülkemize hayırlı yollarda ilerlemeyi nasip etsin. Evlatlarımızın vatan için çalışması ve mücadele etmesi bizler için en büyük sevinç kaynağı. Oğlumun nişanlısına evlenme teklif etmesi bizi ayrıca mutlu etti ve bizim için güzel bir sürpriz oldu. Mezuniyet töreniyle aynı güne denk gelmesi ise bu anı daha da gurur verici hale getirdi" şeklinde konuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır