HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Isparta'nın Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı fabrikasında çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, beton mikserine düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Isparta'da olay, saat 09.00 sıralarında Isparta merkez Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, çalışma esnasında beton mikserine düştü.

Isparta da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi 1

ARKADAŞLARI SIKIŞTIĞINI FARK ETTİ

İHA'daki habere göre, makinenin içinde sıkıştığını fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Aydınlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekranlara geri dönüyor! Yeni adresi belli olduEkranlara geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Anahtar Kelimeler:
Isparta beton mikseri makine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.