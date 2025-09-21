HABER

Isparta'da parklarda güvenlik denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenliği için denetimler yaptı. Kusurlu araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler, 19 Eylül Cuma akşamında yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda uygulandı.

Denetim alanları arasında Hızırbey Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Millet Bahçesi ve Sağlık Parkı yer aldı. Ayrıca Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Ali Kaya Parkı, Kırkent Parkı ve Çayboyu da kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan araçlara idari işlem yapıldığı bildirildi.

Isparta da parklarda güvenlik denetimi 1

Isparta da parklarda güvenlik denetimi 2

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

