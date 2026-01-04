Isparta’da polis denetimlerinde 31 aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis sorumluluk bölgesinde, son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 30 bin 721 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Denetimler kapsamında 15 bin 866 araç kontrol edilirken, kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı. Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır