Isparta’da silahlı tehdit suçundan aranan hükümlü yakalandı

Isparta’da ’birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Burdur Yerel İlamat Masası tarafından hakkında ’birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Isparta
