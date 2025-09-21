HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Isparta'da trafik denetimleri

Isparta'da gerçekleştirilen denetimlerde birçok araç kontrol edildi. Alkollü sürücülere ceza kesildi ve ehliyetleri alındı.

Isparta'da trafik denetimleri

Isparta'da polis ekipleri denetim yaptı. Kontrol edilen 186 şahıs ve 73 araç bulundu. Toplamda 16 araca idari para cezası uygulandı.

Bir sürücünün ehliyeti alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay süreyle geri alındı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimler abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelikti. Alkol kontrolleri de yapıldı. Aynı zamanda yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyeti geri alındı. Bu denetimler, trafik güvenliğini artırmak için kritik öneme sahip. Isparta'daki uygulamalar vatandaşların huzurunu sağlamayı amaçlıyor.

Isparta da trafik denetimleri 1

Isparta da trafik denetimleri 2

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel kazandıktan hemen sonra bomba yorum! Cem Küçük'ten 'Kılıçdaroğlu' sözleri: "Bu iş bitti, uzatmalarına gerek yok"Özgür Özel kazandıktan hemen sonra bomba yorum! Cem Küçük'ten 'Kılıçdaroğlu' sözleri: "Bu iş bitti, uzatmalarına gerek yok"
Isparta'da parklarda güvenlik denetimiIsparta'da parklarda güvenlik denetimi

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.