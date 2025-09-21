Isparta'da trafik denetimleri

Isparta'da polis ekipleri denetim yaptı. Kontrol edilen 186 şahıs ve 73 araç bulundu. Toplamda 16 araca idari para cezası uygulandı.

Bir sürücünün ehliyeti alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay süreyle geri alındı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimler abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelikti. Alkol kontrolleri de yapıldı. Aynı zamanda yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyeti geri alındı. Bu denetimler, trafik güvenliğini artırmak için kritik öneme sahip. Isparta'daki uygulamalar vatandaşların huzurunu sağlamayı amaçlıyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır