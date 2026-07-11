Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, Antalya'dan temin edildiği değerlendirilen uyuşturucu maddenin Isparta üzerinden Şarkikaraağaç ile Konya'nın Hüyük ilçesine sevk edileceği bilgisi üzerine bugün Gelendost ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden D.Ö'nün Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

Araçta yapılan aramada 19 bin 100 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 2 aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır