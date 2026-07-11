HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı 1

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, Antalya'dan temin edildiği değerlendirilen uyuşturucu maddenin Isparta üzerinden Şarkikaraağaç ile Konya'nın Hüyük ilçesine sevk edileceği bilgisi üzerine bugün Gelendost ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden D.Ö'nün Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

Araçta yapılan aramada 19 bin 100 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 2 aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mücteba Hamaney: "Ali Hamaney'in intikamını alacağımıza söz veriyoruz"Mücteba Hamaney: "Ali Hamaney'in intikamını alacağımıza söz veriyoruz"
Kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybettiKontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Isparta uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.