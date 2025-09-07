Isparta-Eğirdir kara yolunda otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu Aliköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet N. idaresindeki otomobil ile Ercan Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılan sürücüler tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır