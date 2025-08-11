HABER

Isparta Emniyeti’nden park, bahçe ve mesire alanlarında sıkı denetim

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün saat 21.15 ile 00.00 arasında, il genelinde park, bahçe ve mesire alanlarında geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirdi. 10 farklı noktada yapılan denetimlerde toplam 294 kişi sorgulanırken, 18 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında kusurlu bulunan 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

