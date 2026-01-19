Isparta’da 1 haftalık uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin operasyonlarında 370,04 gram esrar, 23,02 gram kokain, 13,40 gram metamfetamin, 514 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 0,60 gram eroin, 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 46 yakalamada 41 şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlem uygulandı. 1 şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirmek’ suçundan işlem yapıldı. 4 şüpheli ise ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 2’sine adli kontrol uygulanırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 aranan şahsın yakalandığı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişinin cezaevine teslim edildiği bildirildi.Kaynak: İHA