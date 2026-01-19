HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da 1 haftalık uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık çalışmaları arasında düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.

Isparta’da 1 haftalık uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin operasyonlarında 370,04 gram esrar, 23,02 gram kokain, 13,40 gram metamfetamin, 514 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 0,60 gram eroin, 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 46 yakalamada 41 şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlem uygulandı. 1 şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirmek’ suçundan işlem yapıldı. 4 şüpheli ise ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 2’sine adli kontrol uygulanırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 aranan şahsın yakalandığı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişinin cezaevine teslim edildiği bildirildi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik!WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik!
Gökyüzü siyaha büründü! Tuzla'da fabrika yangınıGökyüzü siyaha büründü! Tuzla'da fabrika yangını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.