Isparta’da 30 aranan şahıs yakalandı

Isparta’da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde binlerce şahıs ve araç kontrol edilirken, aranan şahıslar yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 24 bin 261 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler kapsamında 12 bin 844 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, kusurlu olduğu tespit edilen araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

