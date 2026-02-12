HABER

Meteorolojiden Tunceli’ye kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli’ye kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Tunceli’ye kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tunceli’de beklenen yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde (1800 metre üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağış ve kar erimesi sebebiyle sel ve su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma ve yüksek kesimlerde kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

